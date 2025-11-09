Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Österreich stürzt ab: Zahlt der Bürger drauf?

ServusTVStaffel 5Folge 34vom 09.11.2025
Österreich stürzt ab: Zahlt der Bürger drauf?

Österreich stürzt ab: Zahlt der Bürger drauf?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 34: Österreich stürzt ab: Zahlt der Bürger drauf?

77 Min.Folge vom 09.11.2025

Österreichs Wirtschaft steckt weiter tief in der Krise: Arbeitslosigkeit und Lebenshaltungskosten steigen stetig, die Unsicherheit wächst. Und während die Teuerung in der ganzen Euro-Zone längst im Griff ist, ist sie nur in Österreich weiter doppelt so hoch. Warum findet die Regierung kein Rezept gegen die Abwärtsspirale? Stiehlt sich die Politik aus der Verantwortung, während die Bürger die Zeche zahlen müssen? Und werden die neu beschlossenen Klimaziele der EU die Lage weiter verschärfen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen