Österreich stürzt ab: Zahlt der Bürger drauf?
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 34: Österreich stürzt ab: Zahlt der Bürger drauf?
77 Min.Folge vom 09.11.2025
Österreichs Wirtschaft steckt weiter tief in der Krise: Arbeitslosigkeit und Lebenshaltungskosten steigen stetig, die Unsicherheit wächst. Und während die Teuerung in der ganzen Euro-Zone längst im Griff ist, ist sie nur in Österreich weiter doppelt so hoch. Warum findet die Regierung kein Rezept gegen die Abwärtsspirale? Stiehlt sich die Politik aus der Verantwortung, während die Bürger die Zeche zahlen müssen? Und werden die neu beschlossenen Klimaziele der EU die Lage weiter verschärfen?
