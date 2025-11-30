Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 5Folge 37vom 30.11.2025
Ukraine-Plan: Kriegstreiber Europa?

Zum ersten Mal seit über drei Jahren schien im Ukraine-Krieg ein echter Durchbruch möglich: Die USA unter Präsident Trump erhöhten massiv den Druck - und Moskau signalisierte erstmals Gesprächsbereitschaft auf Basis eines 28-Punkte-Plans. Doch nach der europäischen Intervention stockt der Prozess erneut. Kann Europa wirklich für einen gerechteren Frieden sorgen, oder treibt es den Preis dafür nur unnötig nach oben?

