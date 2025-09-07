Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Sparen bei Löhnen und Pensionen: Unsozial oder unvermeidbar?

ServusTVStaffel 5Folge 27vom 07.09.2025
Sparen bei Löhnen und Pensionen: Unsozial oder unvermeidbar?

66 Min.Folge vom 07.09.2025

Und wieder schießt die Inflation in Österreich in die Höhe: Satte 4,1 Prozent. Doch Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP hat ein Rezept dagegen: Sparen will er bei den Lohnabschlüssen und den Pensionisten. Beide sollten unter der Teuerung erhöht werden. Ist das unsozial oder unvermeidbar? Kann die Dreier-Regierung den Kampf gegen die Teuerung noch gewinnen? Und wie schaffen wir den Weg aus der Krise?

