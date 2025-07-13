Schulden, Pleiten, Defizit: Gelingt Österreich die Wende?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 25: Schulden, Pleiten, Defizit: Gelingt Österreich die Wende?
75 Min.Folge vom 13.07.2025
Österreichs wirtschaftliche Lage spitzt sich zu: Die Inflation zieht erneut an, die Konjunktur lahmt, und die Staatsschulden erreichen ein besorgniserregendes Niveau. Nun hat die EU ein Defizitverfahren eingeleitet. Die Dreier-Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS zieht dennoch zufrieden Bilanz, und Vizekanzler Babler würde der Koalition sogar ein "Ausgezeichnet" im Betragen geben. Dürfen die Österreicher auch so zufrieden sein mit ihrer Regierung? Kann sie den negativen Trend noch umkehren?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0