Eskalation im Nahen Osten: Wie weit geht die Treue zu Israel?

ServusTVStaffel 5Folge 23vom 29.06.2025
76 Min.Folge vom 29.06.2025

Auch nach dem Ende des Zwölf-Tage-Krieges zwischen Israel und dem Iran sitzt der Nahe Osten auf einem Pulverfass. Denn Israel will den Kampf gegen die „iranische Achse“ fortsetzen und sich wieder stärker auf Gaza konzentrieren. Was haben Israel und die USA mit ihren Luftschlägen wirklich erreicht? Droht eine Wiederaufflammen des Konflikts und gar ein Flächenbrand im Nahen Osten? Und müssen wir unsere Solidarität mit Israel angesichts des völkerrechtlich fragwürdigen Vorgehens überdenken?

