Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Freispruch für Kurz: Wie viel Schlagseite hat unsere Justiz?

ServusTVStaffel 5Folge 20vom 01.06.2025
Freispruch für Kurz: Wie viel Schlagseite hat unsere Justiz?

Freispruch für Kurz: Wie viel Schlagseite hat unsere Justiz?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 20: Freispruch für Kurz: Wie viel Schlagseite hat unsere Justiz?

81 Min.Folge vom 01.06.2025

Dieses Urteil wirkt wie ein Donnerschlag: Altkanzler Sebastian Kurz wird freigesprochen, nachdem er erstinstanzlich wegen Falschaussage im U-Ausschuss verurteilt wurde. Und Kurz holt zum Rundumschlag aus. Sein Vorwurf: Politik und Justiz nützen systematisch Anzeigen, um politische Gegner aus dem Weg zu räumen. So würden Menschen fertig gemacht. Hat unser Justizsystem eine politische Schlagseite? Was ist dran am Vorwurf der SPÖ-nahen WKStA?

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

