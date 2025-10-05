Freispruch im "Fall Anna": Täterschutz statt Opferschutz?Jetzt kostenlos streamen
Folge 31: Freispruch im "Fall Anna": Täterschutz statt Opferschutz?
80 Min.Folge vom 05.10.2025
Schützt die Justiz die Täter statt die Opfer? Darüber wird jetzt in ganz Österreich heftig debattiert. Obwohl sich eine Jugendbande monatelang an einer Zwölfjährigen vergangen haben soll, sprach ein Schöffensenat alle zehn Angeklagten frei. Während die Opferfamilie und viele Bürger die Welt nicht mehr verstehen und die Politik eine Verschärfung des Sexualstrafrechts diskutiert, sehen manche im Freispruch den Rechtsstaat bestätigt und warnen vor medialer Vorverurteilung und Anlassgesetzgebung.
