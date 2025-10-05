Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Freispruch im "Fall Anna": Täterschutz statt Opferschutz?

ServusTVStaffel 5Folge 31vom 05.10.2025
Freispruch im "Fall Anna": Täterschutz statt Opferschutz?

Freispruch im "Fall Anna": Täterschutz statt Opferschutz?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 31: Freispruch im "Fall Anna": Täterschutz statt Opferschutz?

80 Min.Folge vom 05.10.2025

Schützt die Justiz die Täter statt die Opfer? Darüber wird jetzt in ganz Österreich heftig debattiert. Obwohl sich eine Jugendbande monatelang an einer Zwölfjährigen vergangen haben soll, sprach ein Schöffensenat alle zehn Angeklagten frei. Während die Opferfamilie und viele Bürger die Welt nicht mehr verstehen und die Politik eine Verschärfung des Sexualstrafrechts diskutiert, sehen manche im Freispruch den Rechtsstaat bestätigt und warnen vor medialer Vorverurteilung und Anlassgesetzgebung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen