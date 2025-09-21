Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Österreich in der Krise: Aufbegehren der Bürger?

ServusTVStaffel 5Folge 29vom 21.09.2025
Österreich in der Krise: Aufbegehren der Bürger?

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 29: Österreich in der Krise: Aufbegehren der Bürger?

79 Min.Folge vom 21.09.2025

Noch immer taumelt Österreich unter der desaströsen Wirtschaftslage. Und die Bundesregierung setzt weiter auf Einsparungen bei der Bevölkerung: Nach der Pauschale von 67,50 Euro für Pensionen ab 2.500 Euro brutto soll jetzt der Lohnabschluss der Beamten aufgeschnürt werden. Und auf Drängen der SPÖ greift die Regierung erstmals in den freien Mietmarkt ein. Doch reicht das, um das Ruder herumzureißen – oder stehen weitere harte Einschnitte bevor?

