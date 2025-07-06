Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Frauen, Fremde, Favoriten: Verlieren wir die Kontrolle?

ServusTVStaffel 5Folge 24vom 06.07.2025
Frauen, Fremde, Favoriten: Verlieren wir die Kontrolle?

Frauen, Fremde, Favoriten: Verlieren wir die Kontrolle?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 24: Frauen, Fremde, Favoriten: Verlieren wir die Kontrolle?

76 Min.Folge vom 06.07.2025

Jede Woche schockieren neue Fälle von Gewalt: In Favoriten nimmt die Polizei vier Syrer fest, nachdem eine 17-Jährige in ihrer Wohnung bewusstlos gefunden wurde - der Vorwurf lautet auf Vergewaltigung. Nach einer versuchten Vergewaltigung am Wienerberg wird ein Syrer zu ganzen sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Und Männerbanden umzingeln Mädchen in Freibädern und belästigen sie sexuell. Sind das alles nur Einzelfälle? Woher kommt die Gewalt? Und was können wir tun, um gegenzusteuern?

