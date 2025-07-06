Frauen, Fremde, Favoriten: Verlieren wir die Kontrolle?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 24: Frauen, Fremde, Favoriten: Verlieren wir die Kontrolle?
76 Min.Folge vom 06.07.2025
Jede Woche schockieren neue Fälle von Gewalt: In Favoriten nimmt die Polizei vier Syrer fest, nachdem eine 17-Jährige in ihrer Wohnung bewusstlos gefunden wurde - der Vorwurf lautet auf Vergewaltigung. Nach einer versuchten Vergewaltigung am Wienerberg wird ein Syrer zu ganzen sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Und Männerbanden umzingeln Mädchen in Freibädern und belästigen sie sexuell. Sind das alles nur Einzelfälle? Woher kommt die Gewalt? Und was können wir tun, um gegenzusteuern?
