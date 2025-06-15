Nach dem Amoklauf: Wie hilflos ist unsere Gesellschaft?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 21: Nach dem Amoklauf: Wie hilflos ist unsere Gesellschaft?
73 Min.Folge vom 15.06.2025
Angst, Trauer, Fassungslosigkeit: Nach dem Amoklauf von Graz stehen noch immer viele unter Schock. Doch mit dem Ende der Staatstrauer beginnt die Aufarbeitung: Hätte die Tat verhindert werden können – und wenn, wie? Ist unser Waffenrecht zu liberal? Müssen wir es verschärfen? Würde so unser Land sicherer werden? Warum bewaffnen sich immer mehr Menschen in Österreich?
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