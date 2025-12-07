Tatort Österreich: Woher kommt die Gewalt?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 38: Tatort Österreich: Woher kommt die Gewalt?
79 Min.Folge vom 07.12.2025
Eine Welle der Gewalt schwappt über unser Land. In Wien-Donaustadt sticht ein Afghane seine 15-jährige Tochter nieder und verletzt sie lebensgefährlich. Eine 31-jährige Grazerin wird von ihrem Ex-Freund erwürgt. Und im 15. Bezirk muss die Polizei eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder aus der Gewalt eines bewaffneten Irakers befreien. Die Regierung will mit ihrem Gewaltschutzprogramm dagegenhalten: mehr Geld für Frauenhäuser, mehr Plätze, mehr Beratung. Reicht das, um die Gewalt zu stoppen?
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