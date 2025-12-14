Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Trump rechnet ab: Europa am Abgrund?

ServusTVStaffel 5Folge 39vom 14.12.2025
Trump rechnet ab: Europa am Abgrund?

Trump rechnet ab: Europa am Abgrund?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 39: Trump rechnet ab: Europa am Abgrund?

75 Min.Folge vom 14.12.2025

Das sitzt: Donald Trumps neue Sicherheitsdoktrin liest sich wie eine schallende Abrechnung mit Europa. Mit seiner Politik der offenen Grenzen begehe es zivilisatorischen Selbstmord, zensiere Meinungsfreiheit und unterdrücke die Opposition. Und Elon Musk legt noch eins drauf: Die EU wäre niemals demokratisch, sondern lediglich Bürokratie. Hat Trump Recht mit seiner Kritik und kann so den Westen retten? Oder plant er den autoritären Umsturz und wirft uns und die Ukraine Russland zum Fraß vor?

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 6 Staffeln und Folgen