Trump rechnet ab: Europa am Abgrund?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 39: Trump rechnet ab: Europa am Abgrund?
75 Min.Folge vom 14.12.2025
Das sitzt: Donald Trumps neue Sicherheitsdoktrin liest sich wie eine schallende Abrechnung mit Europa. Mit seiner Politik der offenen Grenzen begehe es zivilisatorischen Selbstmord, zensiere Meinungsfreiheit und unterdrücke die Opposition. Und Elon Musk legt noch eins drauf: Die EU wäre niemals demokratisch, sondern lediglich Bürokratie. Hat Trump Recht mit seiner Kritik und kann so den Westen retten? Oder plant er den autoritären Umsturz und wirft uns und die Ukraine Russland zum Fraß vor?
