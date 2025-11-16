Kammern, Schulden, Sparpaket: Österreich am Limit?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 35: Kammern, Schulden, Sparpaket: Österreich am Limit?
75 Min.Folge vom 16.11.2025
WKO-Präsident Harald Mahrer ist weg - doch die Lohnerhöhungen bis zu 60 Prozent, Pflichtmitgliedschaft und Kammerumlage bleiben. Und auch in Arbeiterkammer und ÖGB tobt die Debatte über hohe Bezüge. Gleichzeitig reißen die Bundesländer tiefe Löcher ins Budget: Vor allem Wien entpuppt sich als Schuldenloch. Warum scheitert die Regierung an echten Reformen? Werden diese durch die gewachsenen Strukturen der Sozialpartner verhindert? Und droht ein neues Sparpaket, um all das zu finanzieren?
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