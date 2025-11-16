Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Kammern, Schulden, Sparpaket: Österreich am Limit?

ServusTVStaffel 5Folge 35vom 16.11.2025
Kammern, Schulden, Sparpaket: Österreich am Limit?

Kammern, Schulden, Sparpaket: Österreich am Limit?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 35: Kammern, Schulden, Sparpaket: Österreich am Limit?

75 Min.Folge vom 16.11.2025

WKO-Präsident Harald Mahrer ist weg - doch die Lohnerhöhungen bis zu 60 Prozent, Pflichtmitgliedschaft und Kammerumlage bleiben. Und auch in Arbeiterkammer und ÖGB tobt die Debatte über hohe Bezüge. Gleichzeitig reißen die Bundesländer tiefe Löcher ins Budget: Vor allem Wien entpuppt sich als Schuldenloch. Warum scheitert die Regierung an echten Reformen? Werden diese durch die gewachsenen Strukturen der Sozialpartner verhindert? Und droht ein neues Sparpaket, um all das zu finanzieren?

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 6 Staffeln und Folgen