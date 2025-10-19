Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Trump trifft Putin: Waffenruhe oder Weltbrand?

ServusTVStaffel 5Folge 32vom 19.10.2025
Trump trifft Putin: Waffenruhe oder Weltbrand?

Folge 32: Trump trifft Putin: Waffenruhe oder Weltbrand?

73 Min.Folge vom 19.10.2025

Erst erzwingt US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand in Gaza, jetzt widmet er sich der Ukraine. Beim nächsten Treffen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin in Budapest will er dem Krieg endlich ein Ende setzen. Kann ihm das gelingen oder droht der Krieg vollends zu eskalieren, wenn die Ukraine Tomahawk-Raketen Richtung Russland abfeuert? Verdient sich Trump den Friedensnobelpreis doch noch? Und wird er auch die Politlandschaft in Europa verändern?

