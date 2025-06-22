Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Krieg gegen Iran: Richtig oder Risiko?

ServusTVStaffel 5Folge 22vom 22.06.2025
Krieg gegen Iran: Richtig oder Risiko?

Folge 22: Krieg gegen Iran: Richtig oder Risiko?

75 Min.Folge vom 22.06.2025

Eine Woche ist es her, seit Israel dem Iran den Krieg erklärt hat. Beide Länder überziehen einander gegenseitig mit Angriffen. Israels Verteidigungsminister sagt: Der iranische Revolutionsführer Khamenei dürfe nicht weiter existieren. Erledigt Israel die “Drecksarbeit” für uns im Westen, wie der deutsche Kanzler Friedrich Merz sagt? Oder bricht Benjamin Netanyahu das Völkerrecht und riskiert damit einen Flächenbrand im Nahen Osten? Steigt die Gefahr von weltweiten Terror-Anschlägen?

