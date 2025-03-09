Europa rüstet auf: Mit Vollgas Richtung Krieg?Jetzt kostenlos streamen
Folge 10: Europa rüstet auf: Mit Vollgas Richtung Krieg?
82 Min.Folge vom 09.03.2025
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Anneliese Rohrer, Kolumnistin bei der "Presse", Ralph Schöllhammer, Politologe und Kommentator, Christina Aumayr-Hajek, Kommunikationsberaterin und Thomas Fasbender, Putin-Biograf und Journalist.
