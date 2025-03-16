Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Virus und Wahrheit: Lügt die Politik?

ServusTVStaffel 5Folge 11vom 16.03.2025
Virus und Wahrheit: Lügt die Politik?

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 11: Virus und Wahrheit: Lügt die Politik?

81 Min.Folge vom 16.03.2025

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Philipp Gut, Medienmanager, Gudula Walterskirchen, Publizistin und Sebastian Bohrn Mena, Publizist.

