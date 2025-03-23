Europa prescht vor: Mit Vollgas Richtung Krieg?Jetzt kostenlos streamen
Folge 12: Europa prescht vor: Mit Vollgas Richtung Krieg?
81 Min.Folge vom 23.03.2025
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, Birgit Kelle, Journalistin, Nikolaus Kowall, SPÖ-Rebell und Ökonom sowie Silvia Kronberger, Kultursoziologin und Autorin.
