Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Europa prescht vor: Mit Vollgas Richtung Krieg?

ServusTVStaffel 5Folge 12vom 23.03.2025
Europa prescht vor: Mit Vollgas Richtung Krieg?

Europa prescht vor: Mit Vollgas Richtung Krieg?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 12: Europa prescht vor: Mit Vollgas Richtung Krieg?

81 Min.Folge vom 23.03.2025

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, Birgit Kelle, Journalistin, Nikolaus Kowall, SPÖ-Rebell und Ökonom sowie Silvia Kronberger, Kultursoziologin und Autorin.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen