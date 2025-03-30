12 Milliarden Miese: Versinkt Österreich im Schuldenloch?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 13: 12 Milliarden Miese: Versinkt Österreich im Schuldenloch?
72 Min.Folge vom 30.03.2025
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Peter Sichrovsky, Autor und ehemaliger FPÖ-Politiker, Florian Klenk, "Falter"-Chefredakteur, Irene Brickner, Redakteurin beim "Standard" und Gudula Walterskirchen, Herausgeberin des "Libratus"-Magazins.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0