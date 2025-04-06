Österreich im Minus: Zahlen wir Bürger die Zeche?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 14: Österreich im Minus: Zahlen wir Bürger die Zeche?
70 Min.Folge vom 06.04.2025
Die Lage ist so schlecht, dass selbst Wirtschaftsforscher wie WIFO-Chef Gabriel Felbermayr schockiert sind: 4,7 Prozent beträgt das Staatsminus für das vergangene Jahr. Regierung und Experten hatten jedoch stets versichert, dass es nicht so schlimm kommen werde. Warum ist die Wirtschaft so auf Talfahrt, und warum lagen alle Prognosen daneben? Wer ist schuld? Wurden wir kollektiv angelogen und müssen jetzt die Zeche zahlen, wie IHS-Direktor Holger Bonin sagte?
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
