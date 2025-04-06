Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Österreich im Minus: Zahlen wir Bürger die Zeche?

ServusTVStaffel 5Folge 14vom 06.04.2025
Österreich im Minus: Zahlen wir Bürger die Zeche?

Österreich im Minus: Zahlen wir Bürger die Zeche?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 14: Österreich im Minus: Zahlen wir Bürger die Zeche?

70 Min.Folge vom 06.04.2025

Die Lage ist so schlecht, dass selbst Wirtschaftsforscher wie WIFO-Chef Gabriel Felbermayr schockiert sind: 4,7 Prozent beträgt das Staatsminus für das vergangene Jahr. Regierung und Experten hatten jedoch stets versichert, dass es nicht so schlimm kommen werde. Warum ist die Wirtschaft so auf Talfahrt, und warum lagen alle Prognosen daneben? Wer ist schuld? Wurden wir kollektiv angelogen und müssen jetzt die Zeche zahlen, wie IHS-Direktor Holger Bonin sagte?

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen