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Sparhammer: Anschlag auf den Sozialstaat?

ServusTVStaffel 5Folge 17vom 11.05.2025
Sparhammer: Anschlag auf den Sozialstaat?

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Folge 17: Sparhammer: Anschlag auf den Sozialstaat?

73 Min.Folge vom 11.05.2025

Nach der Wien-Wahl macht Finanzminister Markus Marterbauer Ernst: In seiner Budgetrede will er die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung konkretisieren. Bereits jetzt ist klar: Es wird knüppelhart. Lohnverhandlungen sollen unter der Teuerung abgeschlossen werden, Erhöhungen bei Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfe werden ausgesetzt, und auch bei den Pensionen wird der Sparstift angesetzt.

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