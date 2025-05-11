Sparhammer: Anschlag auf den Sozialstaat?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 17: Sparhammer: Anschlag auf den Sozialstaat?
73 Min.Folge vom 11.05.2025
Nach der Wien-Wahl macht Finanzminister Markus Marterbauer Ernst: In seiner Budgetrede will er die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung konkretisieren. Bereits jetzt ist klar: Es wird knüppelhart. Lohnverhandlungen sollen unter der Teuerung abgeschlossen werden, Erhöhungen bei Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfe werden ausgesetzt, und auch bei den Pensionen wird der Sparstift angesetzt.
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