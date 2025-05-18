Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Marterbauers Rotstift: Sparkurs in den Ruin?

ServusTVStaffel 5Folge 18vom 18.05.2025
Marterbauers Rotstift: Sparkurs in den Ruin?

Marterbauers Rotstift: Sparkurs in den Ruin?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 18: Marterbauers Rotstift: Sparkurs in den Ruin?

73 Min.Folge vom 18.05.2025

SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer hat sein erstes Budget präsentiert - und das sorgt für Aufruhr. Denn statt überfällige Strukturreformen anzupacken, setzt die Regierung den Sparstift genau dort an, wo es wehtut: Bei Pensionen, Familien und Förderungen. Gleichzeitig steigen Steuern und Abgaben. Kritiker warnen: Das Budget sei mutlos, konjunkturfeindlich - und ein Bumerang für den Standort. Sozialverbände sprechen von einem Angriff auf die Schwächsten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen