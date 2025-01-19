Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Wirbel um Blau-Schwarz: Wackelt die Rechts-Regierung?

ServusTVStaffel 5Folge 3vom 19.01.2025
Wirbel um Blau-Schwarz: Wackelt die Rechts-Regierung?

Wirbel um Blau-Schwarz: Wackelt die Rechts-Regierung?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 3: Wirbel um Blau-Schwarz: Wackelt die Rechts-Regierung?

66 Min.Folge vom 19.01.2025

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, Georg Dornauer, SPÖ-Rebell, Ralph Schöllhammer, Kolumnist und Politikwissenschaftler sowie Lena Schilling, Europa-Parlamentarierin der Grünen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen