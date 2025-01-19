Wirbel um Blau-Schwarz: Wackelt die Rechts-Regierung?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 3: Wirbel um Blau-Schwarz: Wackelt die Rechts-Regierung?
66 Min.Folge vom 19.01.2025
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, Georg Dornauer, SPÖ-Rebell, Ralph Schöllhammer, Kolumnist und Politikwissenschaftler sowie Lena Schilling, Europa-Parlamentarierin der Grünen.
