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Israel im Kreuzfeuer: Gegenwehr oder Genozid?

ServusTVStaffel 5Folge 19vom 25.05.2025
Israel im Kreuzfeuer: Gegenwehr oder Genozid?

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Folge 19: Israel im Kreuzfeuer: Gegenwehr oder Genozid?

67 Min.Folge vom 25.05.2025

Während Israel weiter mit voller Härte in den Gaza-Streifen vorstößt, schwindet die Geduld seiner westlichen Verbündeten. NGOs sprechen von einer “humanitären Katastrophe”. Israel freilich pocht auf sein Recht auf Selbstverteidigung - und verweist auf die israelfeindliche Voreingenommenheit in vielen Medien und den grassierenden Judenhass in ganz Europa. Überschreitet Israel alle Grenzen des Völker- und Menschenrechts?

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