Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Trump an der Macht: Zeitenwende von Rechts?

ServusTVStaffel 5Folge 4vom 26.01.2025
Trump an der Macht: Zeitenwende von Rechts?

Trump an der Macht: Zeitenwende von Rechts?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 4: Trump an der Macht: Zeitenwende von Rechts?

73 Min.Folge vom 26.01.2025

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Roger Köppel, Chefredaktor "Die Weltwoche", Katharina Körber-Risak, Unternehmerin, Florian Klenk, Chefredakteur "Der Falter" und Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen