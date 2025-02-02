Deutschland schwenkt nach Rechts: Durchbruch oder Tabubruch?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 5: Deutschland schwenkt nach Rechts: Durchbruch oder Tabubruch?
76 Min.Folge vom 02.02.2025
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Konrad Paul Liessmann, Philosoph und Autor, Andreas Mölzer, FPÖ-naher Publizist, Ulrike Herrmann, Journalistin bei der "taz" und Eric Frey, Journalist beim "Standard".
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