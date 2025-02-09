Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Holprige Verhandlungen: Was plant Van der Bellen?

ServusTVStaffel 5Folge 6vom 09.02.2025
Holprige Verhandlungen: Was plant Van der Bellen?

Holprige Verhandlungen: Was plant Van der Bellen?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 6: Holprige Verhandlungen: Was plant Van der Bellen?

76 Min.Folge vom 09.02.2025

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Iris Bonavida, Journalistin beim "profil", Max Otte, Publizist und Ökonom sowie Andras Szigetvari, Journalist beim "Standard".

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen