Regierungs-Chaos und Schuldenberg: Was kriegt unsere Politik noch hin?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 7: Regierungs-Chaos und Schuldenberg: Was kriegt unsere Politik noch hin?
73 Min.Folge vom 16.02.2025
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Gabriel Felbermayr, Direktor des Wirtschaftsforschungs-Instituts WIFO, Martina Salomon, Herausgeberin des "Kurier", Robert Misik, Journalist und Bernhard Heinzlmaier, Kolumnist beim "Exxpress".
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
