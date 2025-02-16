Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 5Folge 7vom 16.02.2025
Folge 7: Regierungs-Chaos und Schuldenberg: Was kriegt unsere Politik noch hin?

73 Min.Folge vom 16.02.2025

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Gabriel Felbermayr, Direktor des Wirtschaftsforschungs-Instituts WIFO, Martina Salomon, Herausgeberin des "Kurier", Robert Misik, Journalist und Bernhard Heinzlmaier, Kolumnist beim "Exxpress".

