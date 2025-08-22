Bundesratspräsident Samt: „Brauchtum wieder stärken!“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 1: Bundesratspräsident Samt: „Brauchtum wieder stärken!"
13 Min.Folge vom 22.08.2025
Peter Samt (FPÖ) setzt in seiner Amtszeit als Bundesratspräsident auf Zusammenhalt statt Spaltung. Im Fokus: Tradition, Vereine und Generationen-Projekte. Gerade in einer Zeit, in der Polarisierung zunimmt, will Samt wieder mehr Fokus auf das Gemeinsame legen. Besonders am Herzen liegt ihm auch das alte Handwerk, das als Teil unserer kulturellen Identität sichtbarer gemacht werden soll. Wie genau das gelingen soll und welche Initiativen er dafür plant, erzählt er im ausführlichen Interview.
