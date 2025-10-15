Finanzinsider warnt: „Regierung fährt Mittelstand gegen die Wand“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 17: Finanzinsider warnt: „Regierung fährt Mittelstand gegen die Wand“
17 Min.Folge vom 15.10.2025
Der österreichische Mittelstand steckt laut Finanzexperte von KMU Finanzinsider Gerald Zmuegg „in einer Strukturkrise erster Güte“. Im Gespräch mit krone.tv kritisiert der KMU-Finanzinsider vor allem die Wirtschaftspolitik der Regierung: „Die Politik fährt den Mittelstand gegen die Wand – und redet die Lage schön.“
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv