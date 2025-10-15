Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 17vom 15.10.2025
17 Min.Folge vom 15.10.2025

Der österreichische Mittelstand steckt laut Finanzexperte von KMU Finanzinsider Gerald Zmuegg „in einer Strukturkrise erster Güte“. Im Gespräch mit krone.tv kritisiert der KMU-Finanzinsider vor allem die Wirtschaftspolitik der Regierung: „Die Politik fährt den Mittelstand gegen die Wand – und redet die Lage schön.“

