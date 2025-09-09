Zum Inhalt springenBarrierefrei
„Das ist Freunderlwirtschaft im ganz alten Stil"

krone.tvStaffel 2025Folge 10vom 09.09.2025
Im krone.tv-Talk nimmt Ex-FPÖ-Politiker und „Krone“-Kolumnist Andreas Mölzer kein Blatt vor den Mund. Angesichts der jüngsten Vergabe im Außenministerium ortet er „Freunderlwirtschaft im ganz alten Stil“. Die Österreicher wüssten genau, was das bedeutet, sagt Mölzer. Finanzminister Marterbauers derzeitige Beliebtheit hält er für vergänglich – die eigentlichen Härten der Budgetpolitik stünden der Bevölkerung noch bevor.

