„Das ist Freunderlwirtschaft im ganz alten Stil“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 10: „Das ist Freunderlwirtschaft im ganz alten Stil“
24 Min.Folge vom 09.09.2025
Im krone.tv-Talk nimmt Ex-FPÖ-Politiker und „Krone“-Kolumnist Andreas Mölzer kein Blatt vor den Mund. Angesichts der jüngsten Vergabe im Außenministerium ortet er „Freunderlwirtschaft im ganz alten Stil“. Die Österreicher wüssten genau, was das bedeutet, sagt Mölzer. Finanzminister Marterbauers derzeitige Beliebtheit hält er für vergänglich – die eigentlichen Härten der Budgetpolitik stünden der Bevölkerung noch bevor.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachgefragt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv