Brisante Enthüllung: Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
Nachgefragt
Folge 9: Brisante Enthüllung: Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
13 Min.Folge vom 08.09.2025
Nach dem jüngsten Hackerangriff auf das Innenministerium und den wiederholten Attacken auf das Außenministerium wird die Causa immer brisanter. Denn es geht längst nicht mehr nur um Fragen zur IT-Sicherheit des Staates, sondern auch um die Vergabe höchst sensibler Aufträge. Wie die „Krone“ aus Insiderkreisen erfuhr, ist ausgerechnet der Ehemann einer ehemaligen Ministerin mittendrin. Experten fordern dringend Aufklärung.
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv