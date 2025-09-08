Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brisante Enthüllung: Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin

krone.tvStaffel 2025Folge 9vom 08.09.2025
Folge 9: Brisante Enthüllung: Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin

13 Min.Folge vom 08.09.2025

Nach dem jüngsten Hackerangriff auf das Innenministerium und den wiederholten Attacken auf das Außenministerium wird die Causa immer brisanter. Denn es geht längst nicht mehr nur um Fragen zur IT-Sicherheit des Staates, sondern auch um die Vergabe höchst sensibler Aufträge. Wie die „Krone“ aus Insiderkreisen erfuhr, ist ausgerechnet der Ehemann einer ehemaligen Ministerin mittendrin. Experten fordern dringend Aufklärung.

