Folge vom 28.11.2025
Der Rücktritt von WKO-Präsident Harald Mahrer hat die Wirtschaftskammer in eine Imagekrise gestürzt. Während interimistisch nun Martha Schultz die Führung übernimmt und um Schadensbegrenzung bemüht ist, stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? KMU-Finanzinsider Gerald Zmuegg spricht im krone.tv-Studio über die Lage – und sieht inmitten des Chaos auch eine seltene Chance.
