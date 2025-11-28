Baubranche unter Druck „Unternehmer fangen die Fehler der Politik ab“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 21: Baubranche unter Druck „Unternehmer fangen die Fehler der Politik ab"
14 Min.Folge vom 28.11.2025
Die Bauwirtschaft steht weiter unter Druck. Laut Immobilienexperte Michael Toms liegt das größte Problem derzeit in der Politik und Kommunikation. „Die Branche könnte eine enorme Wirtschaftskurbel sein, doch es fehlt an klaren Signalen und Unterstützung seitens der Politik“, betont Toms.
