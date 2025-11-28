Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

Baubranche unter Druck „Unternehmer fangen die Fehler der Politik ab“

krone.tvStaffel 2025Folge 21vom 28.11.2025
Baubranche unter Druck „Unternehmer fangen die Fehler der Politik ab“

Baubranche unter Druck „Unternehmer fangen die Fehler der Politik ab“Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 21: Baubranche unter Druck „Unternehmer fangen die Fehler der Politik ab“

14 Min.Folge vom 28.11.2025

Die Bauwirtschaft steht weiter unter Druck. Laut Immobilienexperte Michael Toms liegt das größte Problem derzeit in der Politik und Kommunikation. „Die Branche könnte eine enorme Wirtschaftskurbel sein, doch es fehlt an klaren Signalen und Unterstützung seitens der Politik“, betont Toms.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 2 Staffeln und Folgen