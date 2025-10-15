Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zweifel am Geisel-Deal Dubowy: „Hamas bekommt 250 Terroristen zurück“

krone.tvStaffel 2025Folge 16vom 15.10.2025
Zweifel am Geisel-Deal Dubowy: „Hamas bekommt 250 Terroristen zurück“

26 Min.Folge vom 15.10.2025

Russische Raketen legen Kiews Stromnetz lahm, während im Nahen Osten die Waffen erstmals schweigen. Doch der Blick richtet sich nun auf Donald Trump: Der US-Präsident hat es geschafft, zwischen Israel und der Hamas eine Waffenruhe zu erreichen. Doch hält sie und kann er nun auch in der Ukraine Frieden stiften? Osteuropaforscher Alexander Dubowy ordnet ein.

