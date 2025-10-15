Zweifel am Geisel-Deal Dubowy: „Hamas bekommt 250 Terroristen zurück“Jetzt kostenlos streamen
Folge 16: Zweifel am Geisel-Deal Dubowy: „Hamas bekommt 250 Terroristen zurück“
26 Min.Folge vom 15.10.2025
Russische Raketen legen Kiews Stromnetz lahm, während im Nahen Osten die Waffen erstmals schweigen. Doch der Blick richtet sich nun auf Donald Trump: Der US-Präsident hat es geschafft, zwischen Israel und der Hamas eine Waffenruhe zu erreichen. Doch hält sie und kann er nun auch in der Ukraine Frieden stiften? Osteuropaforscher Alexander Dubowy ordnet ein.
