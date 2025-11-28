Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachgefragt

USA-Experte Heinisch: Was wirklich hinter Trumps „Epstein‑Angst" steckt

Staffel 2025Folge 23vom 28.11.2025
USA-Experte Heinisch: Was wirklich hinter Trumps „Epstein‑Angst“ steckt

21 Min.Folge vom 28.11.2025

US-Präsident Donald Trump fordert neuerdings die Veröffentlichung der brisanten Epstein-Akten, doch hinter dem Schritt steckt viel Kalkül. Laut USA-Experte Reinhard Heinisch sitzt Trump zwischen allen Stühlen, wobei besonders brisant sei, dass die Forderung aus seiner eigenen Basis komme: „Das ist der Grund, warum er hier so verwundbar ist. Seine eigene Partei hält ihm quasi die Füße ans Feuer.“

