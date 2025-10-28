Hanke zu Lobau: „Unglaubliche Wertschöpfung!“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 20: Hanke zu Lobau: „Unglaubliche Wertschöpfung!“
26 Min.Folge vom 28.10.2025
Die größten Veränderungen seit Jahren stehen Österreichs Autofahrern bevor: von neuen Verkehrsregeln über den Ausbau der Infrastruktur bis hin zur geplanten Mobilitätswende. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) spricht im krone.tv-Interview über das Spannungsfeld zwischen Klimaschutz, Wirtschaft und individueller Freiheit – und verteidigt die Entscheidung für den Bau des Lobautunnels.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachgefragt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv