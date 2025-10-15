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Folge 15: WKÖ-Präsident Mahrer: „Staat trägt dazu bei, dass alles teurer wird“
14 Min.Folge vom 15.10.2025
Die Teuerung in Österreich bleibt hoch. Im September betrug der Preisanstieg vier Prozent, während es in der Eurozone nur 2,2 Prozent waren. Für WKÖ-Präsident Harald Mahrer sei in vielen Bereichen, etwa bei den Gebühren und Abgaben, aber auch bei Energie, der Staat selbst der Kostentreiber. Er fordert die Politik zum Handeln auf.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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