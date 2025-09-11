Nach Flut in NÖ: „Vollen Schutz gibt es nicht“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 11: Nach Flut in NÖ: „Vollen Schutz gibt es nicht“
14 Min.Folge vom 11.09.2025
Eine Milliarde Euro Schaden hinterließ die Jahrhundertflut im Vorjahr. Rund um den ersten Jahrestag der Katastrophe zieht der damalige Einsatzleiter Bilanz – und wagt Prognosen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachgefragt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv