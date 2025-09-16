Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

In der Steiermark kommt „strengstes Gesetz“

krone.tvStaffel 2025Folge 12vom 16.09.2025
In der Steiermark kommt „strengstes Gesetz“

In der Steiermark kommt „strengstes Gesetz“Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 12: In der Steiermark kommt „strengstes Gesetz“

14 Min.Folge vom 16.09.2025

Das Bundesland Steiermark zieht die Zügel bei der Sozialhilfe deutlich an: Ab kommendem Jahr tritt das laut Landesregierung strengste Sozialhilfegesetz Österreichs in Kraft – die „Krone“ berichtete. Ziel sei es, „Gerechtigkeit“ zu schaffen und Missbrauch zu verhindern, betont Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) im krone.tv-Studio.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 1 Staffeln und Folgen