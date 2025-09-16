In der Steiermark kommt „strengstes Gesetz“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 12: In der Steiermark kommt „strengstes Gesetz“
14 Min.Folge vom 16.09.2025
Das Bundesland Steiermark zieht die Zügel bei der Sozialhilfe deutlich an: Ab kommendem Jahr tritt das laut Landesregierung strengste Sozialhilfegesetz Österreichs in Kraft – die „Krone“ berichtete. Ziel sei es, „Gerechtigkeit“ zu schaffen und Missbrauch zu verhindern, betont Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) im krone.tv-Studio.
