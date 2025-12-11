Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

FPÖ-Bildungssprecher: „Deutsch ist Bringschuld!“

krone.tvStaffel 2025Folge 27vom 11.12.2025
FPÖ-Bildungssprecher: „Deutsch ist Bringschuld!“

FPÖ-Bildungssprecher: „Deutsch ist Bringschuld!“Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 27: FPÖ-Bildungssprecher: „Deutsch ist Bringschuld!“

17 Min.Folge vom 11.12.2025

Die Debatte um den Zustand des österreichischen Schulsystems nimmt erneut Fahrt auf. Niederösterreichs FPÖ-Bildungssprecher Helmut Fiedler warnt vor einer „bedrohlichen Schieflage“: Fehlende Leistungsgruppen, eine Sonderschule, die sich zunehmend zurückzieht, und immer mehr Klassen, in denen ein Großteil der Kinder der Unterrichtssprache nicht ausreichend folgen kann.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 2 Staffeln und Folgen