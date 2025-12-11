FPÖ-Bildungssprecher: „Deutsch ist Bringschuld!“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 27: FPÖ-Bildungssprecher: „Deutsch ist Bringschuld!“
17 Min.Folge vom 11.12.2025
Die Debatte um den Zustand des österreichischen Schulsystems nimmt erneut Fahrt auf. Niederösterreichs FPÖ-Bildungssprecher Helmut Fiedler warnt vor einer „bedrohlichen Schieflage“: Fehlende Leistungsgruppen, eine Sonderschule, die sich zunehmend zurückzieht, und immer mehr Klassen, in denen ein Großteil der Kinder der Unterrichtssprache nicht ausreichend folgen kann.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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