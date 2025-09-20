Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische FamilieJetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 14: Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
35 Min.Folge vom 20.09.2025
Nur mehr 2500 statt 9000 Euro – Bundeskanzler Christian Stocker will die Sozialhilfe für Großfamilien massiv reduzieren. Die Budgetsanierung werde ohne neue Steuern gelingen, verspricht er im „Krone“-Interview. Die geplante Pensionsanpassung bleibt trotz Protesten.
