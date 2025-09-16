Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

Polit-Analyse zu Umfrage: „SPÖ – wir haben fertig“

krone.tvStaffel 2025Folge 13vom 16.09.2025
Polit-Analyse zu Umfrage: „SPÖ – wir haben fertig“

Polit-Analyse zu Umfrage: „SPÖ – wir haben fertig“Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 13: Polit-Analyse zu Umfrage: „SPÖ – wir haben fertig“

13 Min.Folge vom 16.09.2025

Ein halbes Jahr nach dem Start der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos hat die Regierung laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der „Krone“ bereits ihre Mehrheit verloren. 61 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher trauen der Regierung keinen Turnaround mehr zu – nur 20 Prozent sind noch optimistisch.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 1 Staffeln und Folgen