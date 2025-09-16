Polit-Analyse zu Umfrage: „SPÖ – wir haben fertig“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 13: Polit-Analyse zu Umfrage: „SPÖ – wir haben fertig“
13 Min.Folge vom 16.09.2025
Ein halbes Jahr nach dem Start der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos hat die Regierung laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der „Krone“ bereits ihre Mehrheit verloren. 61 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher trauen der Regierung keinen Turnaround mehr zu – nur 20 Prozent sind noch optimistisch.
