Folge 8: Bildungsexperte warnt: „Zu viele Fünfer im System“
13 Min.Folge vom 04.09.2025
Die Wahl der richtigen Schule, Mobbing oder schlechte Noten: Eltern stehen vor vielen Fragen. Bildungsexperte Andreas Salcher bietet mit seinem neuen Buch Orientierung und praktische Tipps – und warnt: In unserem Schulsystem werden nach wie vor viel zu viele Fünfer vergeben.
