Bildungsexperte warnt: „Zu viele Fünfer im System“

krone.tvStaffel 2025Folge 8vom 04.09.2025
Folge 8: Bildungsexperte warnt: „Zu viele Fünfer im System“

13 Min.Folge vom 04.09.2025

Die Wahl der richtigen Schule, Mobbing oder schlechte Noten: Eltern stehen vor vielen Fragen. Bildungsexperte Andreas Salcher bietet mit seinem neuen Buch Orientierung und praktische Tipps – und warnt: In unserem Schulsystem werden nach wie vor viel zu viele Fünfer vergeben.

