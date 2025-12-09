144er-Jubiläum: Berufsrettung Wien: "Sind im Notfall in unter 7 Minuten da"Jetzt kostenlos streamen
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Folge 26: 144er-Jubiläum: Berufsrettung Wien: "Sind im Notfall in unter 7 Minuten da"
17 Min.Folge vom 09.12.2025
Am 9. Dezember 1881, einen Tag nach dem verheerenden Brand des Ringtheaters mit Hunderten Toten, ist die „Freiwillige Rettungsgesellschaft“ gegründet worden – die Initialzündung für die Wiener Berufsrettung, wie wir sie heute kennen. Seitdem hat sich so einiges verändert. Prof. Dr. Rainer Gottwald, der Leiter der Berufsrettung Wien, im krone.tv-Interview mit Moderatorin Stefana Madjarov, über entscheidende Minuten und Priorisierung.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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