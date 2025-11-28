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Handel unter Druck! Black Friday für Österreich „mehr Fluch als Segen“

krone.tvStaffel 2025Folge 24vom 28.11.2025
Handel unter Druck! Black Friday für Österreich „mehr Fluch als Segen“

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Folge 24: Handel unter Druck! Black Friday für Österreich „mehr Fluch als Segen“

14 Min.Folge vom 28.11.2025

Rekordausgaben, massive Rabattjagd und ein starker Online-Abfluss ins Ausland: Die Black-Friday-Saison stellt den österreichischen Handel vor enorme Herausforderungen. Rund 460 Millionen Euro wollen die Österreicherinnen und Österreicher heuer ausgeben – ein Rekord trotz wirtschaftlicher Unsicherheit.

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