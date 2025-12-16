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Folge 31: „Blutgrätsche“: Die Koalition steht auf der Kippe
14 Min.Folge vom 16.12.2025
Es war ein politisches Jahr ohne Wahlen – aber mit enormer Sprengkraft. Meinungsforscher vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) und Polit-Kenner Christoph Haselmayer zieht im krone.tv-Interview eine schonungslose Bilanz: „Diese Regierung ist in kurzem Zeitraum zur unbeliebtesten Regierung geworden.“
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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