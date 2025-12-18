Erwin Pröll warnt: „Brauchen Klarheit, nicht Mittelmaß in Politik“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 32: Erwin Pröll warnt: „Brauchen Klarheit, nicht Mittelmaß in Politik“
14 Min.Folge vom 18.12.2025
Warum Verlässlichkeit heute wichtiger ist denn je – dieser Frage geht Niederösterreichs Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll in seinem neuen Buch „Verlässlich echt“ nach. Im krone.tv-Gespräch mit Jana Pasching sprach Pröll über Vertrauen, Ehrlichkeit und die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft und seine Abneigung gegen Spin-Doktoren.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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