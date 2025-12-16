Caritas-Chef warnt: „Letztes soziales Netz ist sehr löchrig geworden“Jetzt kostenlos streamen
Folge 30: Caritas-Chef warnt: „Letztes soziales Netz ist sehr löchrig geworden“
14 Min.Folge vom 16.12.2025
Die Caritas schlägt Alarm: Immer mehr Menschen in Österreich geraten in existenzielle Notlagen. Im krone.tv-Interview schildert Caritasdirektor Klaus Schwertner, wie dramatisch die Situation tatsächlich ist – und warum manche politischen Entscheidungen die Lage weiter verschärfen.
