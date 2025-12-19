Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 33vom 19.12.2025
Folge 33: Ihre Kinder wurden entführt: „Weihnachten findet für mich nicht statt“

14 Min.Folge vom 19.12.2025

Für Liza Ulitzka werden es traurige Weihnachten. Ihre Kinder Lilly (8) und Noah (6) sind seit Monaten in Ägypten, vom Vater nicht zurückgebracht. Trotz gerichtlicher Anordnung sieht sich Österreich nicht zuständig. Die Mutter kämpft weiter und bittet um Spenden: „Es geht um österreichische Kinder – und trotzdem sagt der Staat: Wir können nichts tun.

