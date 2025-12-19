Ihre Kinder wurden entführt: „Weihnachten findet für mich nicht statt“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 33: Ihre Kinder wurden entführt: „Weihnachten findet für mich nicht statt“
14 Min.Folge vom 19.12.2025
Für Liza Ulitzka werden es traurige Weihnachten. Ihre Kinder Lilly (8) und Noah (6) sind seit Monaten in Ägypten, vom Vater nicht zurückgebracht. Trotz gerichtlicher Anordnung sieht sich Österreich nicht zuständig. Die Mutter kämpft weiter und bittet um Spenden: „Es geht um österreichische Kinder – und trotzdem sagt der Staat: Wir können nichts tun.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachgefragt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv